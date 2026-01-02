Mezzanotte movimentata Festeggia e si spara ad una mano Grande tensione alla Spezia

La Spezia, 2 gennaio 2026 – Un inizio di nuovo anno decisamente agitato in città. Allo scoccare della mezzanotte gli animi si sono accesi in un appartamento di via Crispi tanto da richiamare l'intervento delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso. E sempre dopo dopo l'inizio del nuovo anno al pronto soccorso dell'ospedale si è presentato un uomo con una ferita causata da arma da fuoco alla mano. Un episodio sul quale sono chiamate a fare luce le forze dell'ordine anche se sulla dinamica non sembrerebbero esserci grossi dubbi. Nessun "giallo" ma dalla prima ricostruzione il colpo sembrerebbe essere partito accidentalmente, con un utilizzo improprio e con troppa leggerezza, durante i "festeggiamenti" della mezzanotte.

