Meteo Roma | la situazione di oggi
Oggi a Roma il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con possibili piovaschi durante la giornata. Le temperature si attestano tra 8 e 13 gradi, con venti deboli. Si consiglia di verificare le condizioni meteorologiche prima di programmare attività all'aperto.
Giornata per lo piu' nuvolosa con possibili precipitazioni. Venti deboli e temperature comprese tra i 13 e gli 8 gradi.
METEO Natale, Santo Stefano 2025 e la tendenza sino a fine anno
Buongiorno a tutti amici e buon anno! Il 2026 inizia con una poderosa gelata nel Lazio fin sulle zone pianeggianti. Su Roma le temperature minime oscillano tra i -1°C e i 3°C. Valori davvero bassi anche nella Valle del Salto come testimonia la stazione meteor - facebook.com facebook
Meteo #Roma: una notte di San Silvestro gelida. Attese le prime gelate, Daniele Ingemi . x.com
