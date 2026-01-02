Meteo Roma | la situazione di oggi

Oggi a Roma il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con possibili piovaschi durante la giornata. Le temperature si attestano tra 8 e 13 gradi, con venti deboli. Si consiglia di verificare le condizioni meteorologiche prima di programmare attività all'aperto.

Meteo Roma – Tempo stabile tra sole e qualche disturbo nuvoloso, possibili piogge in arrivo dopo Capodanno - Ultimi giorni dell'anno stabili con qualche disturbo nuvoloso, notte di San Silvestro serena ma con temperature in calo ... centrometeoitaliano.it

Roma si sveglia sottozero: aria gelida e ghiaccio su strada, previsioni meteo 29 e 30 dicembre - Le previsioni del meteo nel Lazio per oggi e domani, lunedì 29 e martedì 30 dicembre. fanpage.it

METEO Natale, Santo Stefano 2025 e la tendenza sino a fine anno

Buongiorno a tutti amici e buon anno! Il 2026 inizia con una poderosa gelata nel Lazio fin sulle zone pianeggianti. Su Roma le temperature minime oscillano tra i -1°C e i 3°C. Valori davvero bassi anche nella Valle del Salto come testimonia la stazione meteor - facebook.com facebook

Meteo #Roma: una notte di San Silvestro gelida. Attese le prime gelate, Daniele Ingemi . x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.