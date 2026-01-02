Meteo Roma | la situazione di oggi

Da romadailynews.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con possibili piovaschi durante la giornata. Le temperature si attestano tra 8 e 13 gradi, con venti deboli. Si consiglia di verificare le condizioni meteorologiche prima di programmare attività all'aperto.

Giornata per lo piu’ nuvolosa con possibili precipitazioni. Venti deboli e temperature comprese tra i 13 e gli 8 gradi. (RED). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

meteo roma la situazione di oggi

© Romadailynews.it - Meteo Roma: la situazione di oggi

Leggi anche: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Migliora la situazione negli invasi: Occhito, il livello risale dal volume morto

Leggi anche: Sciopero trasporti oggi: chiusa la M3 a Milano, pochi disagi a Roma. La situazione nelle città

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meteo Roma: oggi sereno, Lunedì 29 e Martedì 30 poco nuvoloso; Meteo a Roma, torna la pioggia fino alla vigilia di Natale. E la neve...; Meteo Roma Capodanno, le previsioni per il 31 dicembre: freddo in arrivo dalla Russia, ma senza pioggia; Meteo PIEMONTE Video: previsioni aggiornate.

meteo roma situazione oggiMeteo Roma – Correnti umide portano nuvolosità e piogge, con maltempo anche intenso nel weekend - Giornate nuvolose a causa di correnti umide da ovest, con anche delle piogge e maltempo in intensificazione nel corso del weekend ... centrometeoitaliano.it

meteo roma situazione oggiMeteo Roma – Tempo stabile tra sole e qualche disturbo nuvoloso, possibili piogge in arrivo dopo Capodanno - Ultimi giorni dell'anno stabili con qualche disturbo nuvoloso, notte di San Silvestro serena ma con temperature in calo ... centrometeoitaliano.it

meteo roma situazione oggiRoma si sveglia sottozero: aria gelida e ghiaccio su strada, previsioni meteo 29 e 30 dicembre - Le previsioni del meteo nel Lazio per oggi e domani, lunedì 29 e martedì 30 dicembre. fanpage.it

METEO Natale, Santo Stefano 2025 e la tendenza sino a fine anno

Video METEO Natale, Santo Stefano 2025 e la tendenza sino a fine anno

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.