Meteo Liguria sole e freddo fino a domenica Possibili piogge e nevicate per l’Epifania | Previsioni

Le previsioni meteo per la Liguria indicano un fine settimana caratterizzato da tempo stabile e temperature in calo, con sole e freddo fino a domenica. A partire dall’Epifania, possibili piogge e nevicate potrebbero interessare la regione, a causa di correnti di aria gelida provenienti dal Nord. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle condizioni meteorologiche.

Previsto un fine settimana dominato da correnti di aria gelida provenienti da Nord: il cielo sarà sereno, le temperature si abbasseranno. Da lunedì 5 gennaio aumenterà la nuvolosità, con possibili precipitazioni anche nevose da martedì 6. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Meteo Liguria, sole e freddo fino a domenica. Possibili piogge e nevicate per l’Epifania | Previsioni Leggi anche: Meteo: sole (e freddo) fino a domenica, poi tornano le piogge Leggi anche: Previsioni meteo, ancora freddo e maltempo sull’Italia: attese nuove piogge e nevicate Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Meteo Liguria, sole e freddo fino a domenica. Possibili piogge e nevicate per l’Epifania; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana del 2026; Video Meteo Domani; Sole e temperature miti addio, a Capodanno arriva il freddo: il meteo. Meteo Liguria, sole e freddo fino a domenica. Possibili piogge e nevicate per l’Epifania - Previsto un fine settimana dominato da correnti di aria gelida provenienti da Nord: il cielo sarà sereno, le temperature si abbasseranno. ilsecoloxix.it

