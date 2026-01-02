Meteo | con la Befana potrebbe arrivare neve a bassa quota

Secondo il consorzio Lamma, l’arrivo della Befana potrebbe portare neve anche a quote basse. Dopo un inizio di anno caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, si prevede un possibile peggioramento nel corso della prossima settimana. Rimanere aggiornati sulle previsioni è importante per comprendere l’evoluzione delle condizioni atmosferiche in questa fase.

Firenze, 2 gennaio 2025 – La Befana potrebbe portare la neve anche a bassa quota. È questo lo scenario delineato dal consorzio Lamma, che guarda con attenzione all’evoluzione meteo dell’inizio della prossima settimana, dopo un avvio di anno già segnato da condizioni instabili. Cambio di scenario col nuovo anno. La regione è entrata nel 2026 all’insegna di un meteo decisamente più dinamico: oggi, venerdì 2 gennaio, si registrano precipitazioni sparse sulle zone settentrionali, venti di libeccio e neve oltre i 1200 metri. Insomma, è arrivata un po’ di neve anche all’Abetone. Nelle prossime ore il cielo resterà in prevalenza nuvoloso, con fenomeni irregolari e isolati, soprattutto sul nord della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

