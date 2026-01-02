Il 18 dicembre, la regione centrale del Messico è stata interessata da un terremoto di magnitudo 6,5. Secondo il Servizio Sismologico Nazionale, l’epicentro si trova nella cittadina di San Marcos, nello stato di Guerrero, vicino ad Acapulco. L’evento ha causato preoccupazione tra la popolazione e ha richiesto interventi di emergenza.

18.12 Un terremoto di magnitudo 6,5 ha scosso la regione centrale del Messico. Lo riferisce il Servizio Sismologico Nazionale secondo il quale l'epicento della scossa è localizzato nella cittadina di San Marcos dello stato di Guerrero, non lontano da Acapulco. I messaggi di allerta sui cellulari sono stati inviati anche agli abitanti della capitale Città del Messico, dove la forte scossa è stata avvertita. Sospesa stamattina anche la conferenza stampa della presidente Sheinbaum. Al momento non risultano gravi danni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Terremoto a Città del Messico, scossa di magnitudo 6.5

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 6.5 in Messico. Avvertita anche nella capitale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Messico, terremoto di magnitudo 6,5: colpita anche la capitale - Un forte terremoto ha scosso il Messico meridionale e centrale ed è stato avvertito anche a Città del Messico, causando l'interruzione della prima conferenza ... msn.com