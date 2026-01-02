Messico terremoto di magnitudo 6,5 | colpita anche la capitale

Un terremoto di magnitudo 6,5 ha interessato il Messico meridionale e centrale, provocando avvisi anche nella capitale, Città del Messico. L’evento ha causato l’interruzione della prima conferenza stampa del nuovo anno della presidente Claudia Sheinbaum, a causa dell’attivazione degli allarmi sismici. La situazione resta sotto monitoraggio mentre le autorità valutano i danni e le eventuali misure di sicurezza necessarie.

Un forte terremoto ha scosso il Messico meridionale e centrale ed è stato avvertito anche a Città del Messico, causando l’interruzione della prima conferenza stampa del nuovo anno della presidente Claudia Sheinbaum a causa dell’attivazione degli allarmi sismici. Secondo l’agenzia sismologica nazionale messicana, il terremoto ha avuto una magnitudo preliminare di 6,5 e il suo epicentro è stato localizzato vicino alla città di San Marcos, nello stato meridionale di Guerrero, vicino alla località turistica di Acapulco, sulla costa del Pacifico. Non sono stati segnalati danni o vittime. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

