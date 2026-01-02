Messico il terremoto interrompe la conferenza della presidente Sheinbaum | il momento della scossa

Un terremoto di forte intensità ha colpito il Messico meridionale e centrale, con conseguente attivazione degli allarmi sismici a Città del Messico. La conferenza stampa della presidente Claudia Sheinbaum, in programma all’inizio dell’anno, è stata interrotta a causa della scossa. L’evento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, mentre le autorità monitorano la situazione e valutano eventuali danni.

Un forte terremoto ha scosso il Messico meridionale e centrale ed è stato avvertito anche a Città del Messico, causando l'interruzione della prima conferenza stampa del nuovo anno della presidente Claudia Sheinbaum a causa dell'attivazione degli allarmi sismici. Secondo l'agenzia sismologica nazionale messicana, il terremoto ha avuto una magnitudo preliminare di 6,5 e il suo epicentro è stato localizzato vicino alla città di San Marcos, nello stato meridionale di Guerrero, vicino alla località turistica di Acapulco, sulla costa del Pacifico. Non sono stati segnalati danni o vittime.

