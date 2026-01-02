Messa in sicurezza per il liceo Ruffini di Viterbo e l' istituto di Caprarola

La Provincia di Viterbo ha ottenuto finanziamenti per interventi di messa in sicurezza e adeguamento antincendio presso il liceo Ruffini di Viterbo e l’istituto superiore di Caprarola. Questi lavori mirano a migliorare la sicurezza delle strutture scolastiche, garantendo ambienti più sicuri e conformi alle normative vigenti. Gli interventi rappresentano un passo importante per la tutela degli studenti e del personale scolastico nella zona della Tuscia.

Lavori in due scuole della Tuscia. Sono il liceo Ruffini di piazza Dante a Viterbo e l'istituto di istruzione superiore di Caprarola, per cui la Provincia di Viterbo si è aggiudicata i finanziamenti, rispettivamente per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento antincendio. L'ente si è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Risorse per la sicurezza, Romoli: “Finanziati gli interventi a Caprarola e al liceo Ruffini”.

Romoli: "Risorse per la sicurezza: finanziati gli interventi a Caprarola e al liceo Ruffini" - NewTuscia  – VITERBO  – La Provincia di Viterbo è risultata aggiudicatrice di due importanti finanziamenti nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici.

