Mercedes Martinez | Il 2026 è il mio ultimo anno da wrestler

Mercedes Martinez, una delle figure più rispettate nel wrestling femminile, annuncia che il 2026 sarà il suo ultimo anno nel mondo dello sport. Con oltre 25 anni di esperienza, la sua carriera si è contraddistinta per professionalità e dedizione. Questa decisione segna la conclusione di un percorso ricco di successi, che ha contribuito a definire il panorama del wrestling femminile internazionale.

Il suo è uno dei nomi più rispettati nel mondo del wrestling femminile, e la sua carriera lunga oltre 25 anni parla da sola. Ma come tutte le cose, anche la carriera di Mercedes Martinez sembra ormai volgere al termine. Ancora un anno e poi stop. È stata lei stessa a darne l'annuncio sui suoi profili social, annunciando che il 2026 sarà il suo ultimo anno da wrestler attiva. L'atleta portoricana punta infatti a costruire un vero e proprio tour d'addio nelle federazioni indipendenti, "senza contratti, senza agenti, senza progetti creativi", soltanto per l'amore per questo sport. Goodbye 2025. One last run.

