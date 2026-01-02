Mercedes 500 SLC dai rally alla Dakar
La Mercedes 500 SLC, nota per le sue partecipazioni nei rally e nelle maratone africane, ha rappresentato un esempio di veicolo da endurance. Nel 1984, fu impiegata anche in una delle edizioni della Dakar, sebbene con risultati meno fortunati. La sua storia evidenzia l’impegno della casa tedesca nel mondo delle competizioni rally e off-road, contribuendo allo sviluppo di veicoli affidabili e performanti.
La vettura tedesca vincitrice delle maratone africane del Mondiale rally partecipò, con poca fortuna, all’edizione 1984. Lanciata nel 1977, la Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 rappresentò una profonda evoluzione rispetto alla precedente 450 SLC. Sotto il cofano trovava posto un nuovo V8 interamente in alluminio da 4.990 cc, più leggero e più potente del 4,5 litri . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Dakar Rally vs Parigi-Dakar: l’avventura diventata professionismo
Leggi anche: Prometeon rilancia nel rally raid: rinnovata la partnership con Macík Jr. e debutto ufficiale alla Dakar 2026
Mercedes-Benz SLC: una granturismo con il vizio delle corse - Indicata come serie C107 e derivata dalla roadster SL (R107), la nuova coupé di lusso rimpiazzò le gloriose W111 Coupé e ... ruoteclassiche.quattroruote.it
Buon 2026 #mattiperlecorse #Rally #motorsport #automobilismo #acisport #race #cars #auto #CRZ #CIAR #slalom #salite #WRC #FIA #WEC #formula1 #rallyportadelgargano #rallycostadelgargano #slalomcittadimontesantangelo #sport - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.