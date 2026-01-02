Mercedes 500 SLC dai rally alla Dakar

La Mercedes 500 SLC, nota per le sue partecipazioni nei rally e nelle maratone africane, ha rappresentato un esempio di veicolo da endurance. Nel 1984, fu impiegata anche in una delle edizioni della Dakar, sebbene con risultati meno fortunati. La sua storia evidenzia l’impegno della casa tedesca nel mondo delle competizioni rally e off-road, contribuendo allo sviluppo di veicoli affidabili e performanti.

