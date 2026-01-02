Mercato Juventus | Guido Rodriguez Tonali e Frattesi Dentro ai movimenti a centrocampo tra gennaio e giugno Ultimissime

Il mercato della Juventus tra gennaio e giugno si concentra sui possibili movimenti a centrocampo, con nomi come Guido Rodriguez, Sandro Tonali e Davide Frattesi. In questo articolo, analizziamo le ultime novità e le eventuali strategie dei bianconeri per rinforzare il reparto centrale della squadra. Un approfondimento sulle potenziali trattative e sui profili più discussi in vista della prossima sessione di mercato.

Mercato Juventus: Guido Rodriguez, Tonali e Frattesi. Quali saranno i movimenti a centrocampo dei bianconeri tra gennaio e giugno. Le novità. Il centrocampo della Juventus è il cantiere aperto di questo inizio 2026. Tra necessità immediate e sogni per la prossima stagione, la dirigenza bianconera lavora su più tavoli. A fare il punto della situazione è stato Marco Demicheli: dagli studi di Sky Sport, il giornalista ha delineato la strategia del club, divisa tra l’opportunità di gennaio e il grande investimento estivo. L’occasione immediata: Guido Rodriguez. Per l’immediato, il nome caldo resta Guido Rodriguez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: Guido Rodriguez, Tonali e Frattesi. Dentro ai movimenti a centrocampo tra gennaio e giugno. Ultimissime Leggi anche: Calciomercato Juventus, idee chiare per il centrocampo: valutazioni su Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia, mentre per giugno l’obiettivo resta Tonali Leggi anche: Mercato Juventus: Di Gregorio, Maignan e Perin. Una poltrona per…tre! Dentro ai possibili movimenti tra i pali nell’estate bianconera Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Juve valuta due nomi per il centrocampo; Juve, chi è e quanto costa Guido Rodriguez, il campione del mondo messo alla porta dal West Ham; Juventus, chi è Guido Rodriguez: il Busquets argentino per il centrocampo di Spalletti; Chi è Guido Rodriguez, il centrocampista del West Ham che interessa alla Juventus: può arrivare a gennaio. Guido Rodriguez aspetta la Juventus: la strategia di Comolli - La ricerca della squadra mercato della Juventus per un colpo a centrocampo che dia a Luciano Spalletti delle alternative importanti a Locatelli- calciomercato.com

