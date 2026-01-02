L’attaccante dell’Inter si avvicina alla conclusione della sua esperienza in nerazzurro, con segnali che indicano un possibile trasferimento all’estero. Dopo un percorso nel club meneghino, il futuro del giocatore argentino sembra indirizzato verso una nuova destinazione internazionale. In questo articolo analizzeremo le ultime novità e le potenziali implicazioni di questa cessione per il mercato dell’Inter.

Inter News 24 Mercato Inter, il giovane giocatore argentino pronto a dire addio al Club meneghino? Cosa filtra sul futuro del giocatore nerazzurro. Valentin Carboni, giovane attaccante argentino, lascerà il Genoa durante questa finestra invernale di mercato. Non tornerà all’Inter, ma sarà nuovamente ceduto in prestito, con la destinazione più probabile che sembra essere l’ Argentina. Il Racing è il club più vicino a chiudere l’affare, con la trattativa che sta accelerando in queste ore. Secondo quanto riportato da BOLAVIP, fonti vicine a Carboni hanno confermato che il giocatore ha «detto di sì a Milito», indicando la sua volontà di trasferirsi al Racing. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, l'attaccante è sempre più vicino alla cessione all'estero! L'argentino ha un piede lontano da Milano

