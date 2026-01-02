Mercato Inter il Liverpool piomba su un grande obiettivo dei nerazzurri

Il Liverpool ha manifestato interesse per un importante talento dell'Inter, attirando l'attenzione sul mercato. La situazione potrebbe influenzare le strategie dei nerazzurri nelle prossime settimane, considerando le trattative in corso. Restano da seguire gli sviluppi per capire se si concretizzerà un trasferimento o se l'Inter riuscirà a mantenere il proprio giocatore. La vicenda si inserisce in un quadro di mercato sempre più dinamico e competitivo.

Inter News 24 Mercato Inter, il Liverpool punta dritto su un grande obiettivo della compagine meneghina. Vediamo di chi stiamo parlando. Il calciomercato internazionale si infiamma attorno al nome di Joel Ordonez, il promettente difensore centrale ecuadoriano in forza al Club Brugge, noto per la sua velocità e l’abilità nell’anticipo. Sebbene i meneghini avessero inserito il classe 2004 nella propria “short list” estiva per ringiovanire il reparto arretrato, la concorrenza inglese sembra aver bruciato i tempi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, non solo Cancelo: prende quota il nome di Paulo Henrique per la corsia destra Secondo quanto riportato da The Sun, il Liverpool è pronto a chiudere l’operazione con un’offerta monstre da circa 50 milioni di euro, superando la concorrenza di Chelsea e dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Liverpool piomba su un grande obiettivo dei nerazzurri Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Palestra nuovo grande obiettivo dei nerazzurri? Ausilio ci pensa Leggi anche: Mercato Inter: spunta un nuovo obiettivo per il centrocampo dei nerazzurri! E’ pronto l’assalto in caso di addio di quel giocatore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato Inter LIVE | il Barcellona piomba su de Vrij Dragusin si offre ai nerazzurri? Accelerata per Palestra. Inter beffata: il Liverpool ha in pugno l'obiettivo Joel Ordonez per quasi 50 milioni di euro - Il Liverpool è pronto a chiudere uno dei colpi più interessanti di questo mercato invernale. tuttomercatoweb.com

