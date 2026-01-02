Mercato Inter i nerazzurri continuano a spingere per il ritorno di João Cancelo | possibile scambio per agevolare l’operazione?
L’Inter intensifica i contatti per il ritorno di João Cancelo, valutando anche uno scambio per facilitare l’operazione. Si discute di possibili uscite di Acerbi e de Vrij, con l’obiettivo di alleggerire la rosa e rendere più agevole il trasferimento. La trattativa con l’Al-Hilal si inserisce in un contesto di mercato in evoluzione, con il club nerazzurro che cerca di rinforzare la propria rosa con attenzione e prudenza.
Inter News 24 Mercato Inter, contatti in corso con l’Al-Hilal e possibile uscita di Acerbi e de Vrij per facilitare l’operazione! L’Inter prova l’all in per il portoghese. L’Inter sta continuando a lavorare per il ritorno di João Cancelo e, come riportato da Sky, ha avviato nuovi contatti con l’ Al-Hilal nelle ultime ore. I nerazzurri stanno valutando diverse opzioni per portare il terzino portoghese a Milano, e una delle strade percorse è quella dello scambio, con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij che potrebbero essere inclusi nell’affare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRONACHE DI SPOGLIATOIO (@cronachedispogliatoio) Nonostante l’ Inter stia spingendo per l’operazione, il Barcellona resta un’opzione gradita per Cancelo, che ha già giocato con i blaugrana nel corso della stagione 202324. 🔗 Leggi su Internews24.com
