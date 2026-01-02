Il mercato dell'Inter si concentra sulla ricerca del nuovo portiere dopo la partenza di Sommer. La società ha individuato alcuni profili come obiettivi principali per rafforzare la rosa e garantire stabilità tra i pali. In questo articolo, analizzeremo le caratteristiche dei candidati e le strategie del club per il futuro.

di Dario Bartolucci Mercato Inter si prepara a rinnovare la porta con due profili precisi: a chi conduce l’identikit svolta dal Club meneghino per il successore di Sommer. L’Inter si sta preparando per affrontare il “dopo Sommer ” con un grande colpo in porta nella prossima estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società nerazzurra sta concentrando le sue energie su due portieri italiani come possibili rinforzi: Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham, ed Elia Caprile, portiere del Cagliari. L’Inter, infatti, si sta preparando ad affrontare la sfida di rinnovare la sua porta, con l’intenzione di sostituire Sommer e rendere la difesa più solida. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, grande colpo in vista per il dopo Sommer: ecco chi sono i principali obiettivi

Leggi anche: Inter Milan, è pronto il DERBY DI MERCATO! Sommer e Maignan verso l’addio, ecco quali sono gli obbiettivi delle due squadre

Leggi anche: Mercato Inter, colpo in prospettiva: arriva Novak Ilic a titolo definitivo! Ecco chi è

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mercato Inter, la partenza di Frattesi innesca due grandi colpi in entrata; Inter, Frattesi in uscita: il Fenerbahçe ci prova, pronti 40 milioni; Palestra, l’Inter anticipa il colpo? Il piano. E con l’Atalanta si parla anche di…; Pedullà: “Mercato Inter? Ecco cosa mi aspetto tra gennaio e giugno. Frattesi e De Vrij…”.

Sky – L’Inter vuole piazzare un gran colpo in estate e valuta seriamente questi 2 nomi su tutti - Come ormai noto, l'Inter in estate si muoverà con decisione per provare a piazzare un grande colpo in porta e inaugurare il dopo Sommer ... msn.com