Mercato Inter grande colpo in vista per il dopo Sommer | ecco chi sono i principali obiettivi

Il mercato dell'Inter si concentra sulla ricerca del nuovo portiere dopo la partenza di Sommer. La società ha individuato alcuni profili come obiettivi principali per rafforzare la rosa e garantire stabilità tra i pali. In questo articolo, analizzeremo le caratteristiche dei candidati e le strategie del club per il futuro.

di Dario Bartolucci Mercato Inter si prepara a rinnovare la porta con due profili precisi: a chi conduce l’identikit svolta dal Club meneghino per il successore di Sommer. L’Inter si sta preparando per affrontare il “dopo Sommer ” con un grande colpo in porta nella prossima estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società nerazzurra sta concentrando le sue energie su due portieri italiani come possibili rinforzi: Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham, ed Elia Caprile, portiere del Cagliari. L’Inter, infatti, si sta preparando ad affrontare la sfida di rinnovare la sua porta, con l’intenzione di sostituire Sommer e rendere la difesa più solida. 🔗 Leggi su Internews24.com

