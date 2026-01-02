Mercato Inter derby con la Juve per Cancelo Comolli è stato chiarissimo

Il mercato dell’Inter si anima con un importante confronto con la Juventus per Joao Cancelo. Comolli ha sottolineato chiaramente le possibilità e le strategie del club in questa trattativa. La sfida tra le due squadre si preannuncia serrata, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e soddisfare le esigenze tecniche. Resta da seguire l’evoluzione di questa operazione, che potrebbe influenzare il mercato di Serie A nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, pronto un acceso derby d’Italia con la Juventus per arrivare a Joao Cancelo. E intanto Damien Comolli è stato chiarissimo. Il mercato di gennaio si tinge di tinte cinematografiche con il “caso” Joao Cancelo. L’esterno portoghese, un talento purissimo capace di interpretare il ruolo di terzino con la visione di un regista, è ufficialmente in uscita dall’Al-Hilal. Secondo l’analisi di Tuttosport, il suo potente agente Jorge Mendes ha avviato un vero e proprio “derby d’italia” fuori dal campo, proponendo il calciatore alle sue due storiche ex: la Beneamata e la Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, derby con la Juve per Cancelo. Comolli è stato chiarissimo Leggi anche: Tiago Gabriel Inter, derby di mercato con la Juve per arrivare al centrale? Svelata la valutazione fatta dal Lecce Leggi anche: Mercato Juve, Spalletti vuole l’ex Inter. I due hanno già lavorato insieme in passato: la strategia di Comolli. I bianconeri devono rispettare una regola fondamentale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Al via il mercato invernale, derby Inter-Juve per Cancelo; Frattesi, Cancelo e... Brozovic: quando il mercato Juve si incontra e si scontra con l'Inter; Se mi lasci non ti Cancelo: duello mercato Juve-Inter, Mendes tenta il colpo nostalgia; Serie A, Calciomercato Juventus – I bianconeri soffiano un obiettivo all’Inter: i dettagli. Joao Cancelo: derby di mercato Juve-Inter, Mendes tenta il colpo nostalgia - João Cancelo torna nel mirino di Juve e Inter: Mendes propone il ritorno in Serie A, ma serve un taglio drastico all’ingaggio ... milanosportiva.com

Al via il mercato invernale, derby Inter-Juve per Cancelo - In arrivo il primo colpo della nuova Fiorentina di Fabio Paratici: dal Tottenham ecco Manor Solomon, esterno sinistro israeliano al momento in prestito al Villarreal. ansa.it

Inter-Juve, derby infinito anche sul mercato: il ‘doppio’ da 80 milioni - Terzino destro e centrocampista, ecco tutti i dettagli nel focus di Calciomercato. calciomercato.it

#Inter - Caccia a #Cancelo nel mercato invernale, ma il club nerazzurro lavora anche con vista giugno per la difesa #Akanji baluardo di #Chivu, conferma praticamente certa per lo svizzero. E #Scalvini non esce dai radar di #Ausilio @GiokerMusso x.com

Mercato, Giornale svela: “Potesse spendere 60-70 milioni, l’Inter comprerebbe…” - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.