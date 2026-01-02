Mercato Carrarese Tante possibili uscite Non ci saranno ’colpacci’

Il mercato della Carrarese si apre con diverse possibilità di uscita, senza grandi colpi di scena previsti. Sono iniziati i primi rumors e movimenti di mercato in Serie B, con alcune squadre, anche concorrenti diretti in classifica, molto attive. La campagna di trasferimenti si sta delineando, ma al momento non si segnalano operazioni di grande impatto. La situazione richiede attenzione, senza aspettative di colpi improvvisi o sorprese significative.

Sono iniziati i primi rumors e movimenti di mercato in serie B con diverse squadre, anche competitor diretti della Carrarese per quanto riguarda la classifica, particolarmente attive. La Sampdoria, prima ancora che si apra ufficialmente questa nuova sessione, è già stata indicata come la regina delle contrattazioni con Esposito e Begic già chiusi e Mitoglou e Brunori ad un passo dalla fumata bianca. Spezia e Bari si contendono l’attaccante Pedro Mendes del Modena. C’è tanto fermento, insomma, soprattutto tra le squadre in lotta per la salvezza. Per il momento dalle voci di mercato rimane fuori la Carrarese dove prima di eventuali ingressi dovranno esserci delle uscite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

