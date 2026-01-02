Mercato auto2025 chiude in calo | -2,1%

Il mercato automobilistico in Italia nel 2025 registra un calo del 2,1%, con un totale di 1.525.722 veicoli venduti. Rispetto all’anno precedente, si osserva una diminuzione nelle immatricolazioni, evidenziando una fase di rallentamento nel settore. Questi dati riflettono le tendenze di un mercato in evoluzione, influenzato da fattori economici e normativi, che incidono sulle scelte di acquisto degli automobilisti italiani.

19.30 Il mercato auto in Italia nel 2025 chiude a quota 1.525.722 con un calo del 2,1% sull'intero 2024, quando le auto vendute erano state 1.558.720, secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A dicembre le immatricolazioni sono state 108.075 rispetto a 105.726 dello stesso mese del 2024, facendo segnare una crescita del 2,2%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Prezzi auto 2025: primo stop agli aumenti dei listini dopo 4 anni | .it; Mercato Auto 2025: prima frenata agli aumenti dei Listini dopo 4 anni di crescita.

Mercato auto Italia, il 2025 chiude con un calo del 2,1%. Ancora effetto incentivi a dicembre - Nonostante un ultimo mese di dicembre positivo, il mercata auto Italia chiude l'anno in negativo Il 2025 è terminato e per il mercato auto Italia è tempo di bilanci. msn.com