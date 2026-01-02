Mercatini concerti e Le montagne in rosa | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune delle principali attività e eventi in programma stasera a Bergamo e provincia. Tra mercatini natalizi, concerti e iniziative nelle montagne, ci sono diverse occasioni per vivere l’atmosfera di stagione. Dalla pista di pattinaggio ai mercatini di Natale, dalle serate musicali alle conferenze, questa sera offre proposte per tutti i gusti e interessi, in un contesto che unisce tradizione e cultura locale.

La pista di pattinaggio in Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale e la pista di pattinaggio a ChorusLife, “Le notti di Mario” con??????????????? a Nxt – Piazzale degli Alpini, l’elevazione musicale a Castione della Presolana, i mercatini di Natale nelle vecchie stalle ad Azzone, la serata musicale di buon anno con il coro Nova Harmonia a Osio Sotto, l’incontro “Le montagne in rosa” con l’alpinista Rosa Morotti a Colere e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 2 gennaio. Ecco gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Mercatini, ruota e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi anche: Mercatini, spettacoli e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mercatini, concerti e Le montagne in rosa: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Eventi segnalati dai Comuni; Cosa fare in città: gli eventi del week end del 3 e 4 gennaio. Mercatini, concerti e Le montagne in rosa: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Village” a cura di Comap, con i tradizionali mercatini. bergamonews.it

