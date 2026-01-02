Memo Remigi | Con Barbara d'Urso fu amore vero In quel periodo mia moglie mi buttò fuori casa

Memo Remigi rivela un aspetto della sua vita privata, ricordando il periodo con Barbara d’Urso. In un’intervista a Ciao Maschio, il musicista racconta il loro rapporto e la difficile situazione personale vissuta in quegli anni, tra amore e complessità familiari. Un ricordo che offre uno sguardo sincero su un capitolo importante della sua storia, lontano dai riflettori.

Memo Remigi si racconta a Ciao Maschio, tornando alla relazione con la conduttrice: "Io avevo vent’anni più di lei, anche se non li dimostravo". Remigi sottolinea di essere stato sempre rispettoso con le sue compagne: "Sono sempre stato molto responsabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

