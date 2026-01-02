Memo Remigi | Con Barbara d'Urso fu amore vero In quel periodo mia moglie mi buttò fuori casa
Memo Remigi rivela un aspetto della sua vita privata, ricordando il periodo con Barbara d’Urso. In un’intervista a Ciao Maschio, il musicista racconta il loro rapporto e la difficile situazione personale vissuta in quegli anni, tra amore e complessità familiari. Un ricordo che offre uno sguardo sincero su un capitolo importante della sua storia, lontano dai riflettori.
Memo Remigi si racconta a Ciao Maschio, tornando alla relazione con la conduttrice: "Io avevo vent’anni più di lei, anche se non li dimostravo". Remigi sottolinea di essere stato sempre rispettoso con le sue compagne: "Sono sempre stato molto responsabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Memo Remigi: “Con Barbara D’Urso amore vero ma mia moglie mi cacciò di casa”
Leggi anche: “La storia d’amore con Barbara D’Urso? Avevo 20 anni più di lei, anche se non li dimostravo. Mia moglie mi aveva buttato fuori di casa”: lo confessa Memo Remigi
La Rai del 2026: il gran rifiuto di De Martino e Barbara D’Urso regina in prime time; Valentina Persia: «I miei figli nati con la fecondazione assistita dopo la morte del mio compagno Salvo, è scomparso a 42 anni per una...; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: cosa succede ora al Gf Vip? I nuovi (possibili) conduttori. E un altro concorrente...; Cesara Buonamici festeggia 69 anni, parla del marito Joshua e dei suoi problemi di salute.
Memo Remigi: “Con Barbara d’Urso fu amore vero. In quel periodo mia moglie mi buttò fuori casa” - Memo Remigi si racconta a Ciao Maschio, tornando alla relazione con la conduttrice: "Io avevo vent’anni più di lei, anche se non li dimostravo" ... fanpage.it
Memo Remigi, la storia con Barbara D’Urso: “Amore vero, non dimostravo vent’anni più di lei” - Il cantautore ha raccontato la relazione durata quattro anni con la conduttrice, nata dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie: il ricordo a Ciao Maschio ... libero.it
Memo Remigi a 'Ciao Maschio': "Con Barbara d’Urso è stato amore vero" - Ospite di Nunzia De Girolamo, l'artista ripercorre una vita sentimentale complessa, segnata da relazioni importanti e decisioni mai facili ... adnkronos.com
«Con Barbara D'Urso è stato amore vero. Avevo 20 anni più di lei, anche se non li dimostravo», le rivelazioni di Memo Remigi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.