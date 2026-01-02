Memo Remigi | Con Barbara D’Urso amore vero ma mia moglie mi cacciò di casa

Memo Remigi ha recentemente ripercorso il suo passato sentimentale con Barbara D’Urso, una relazione vissuta negli anni Settanta. Nonostante il tempo trascorso, l’esperienza ha lasciato un’impronta significativa nella vita del cantautore e personaggio televisivo. La storia, ricca di ricordi e riflessioni, viene ora rivisitata con tono sobrio, offrendo uno sguardo sincero su un capitolo importante della sua biografia.

Memo Remigi è tornato a parlare di Barbara D’Urso. Una storia d’amore risalente alla seconda metà degli anni Settanta ma importante e che ha inevitabilmente lasciato un segno nel noto cantautore e personaggio televisivo. Una storia d’amore che all’uomo è costato – almeno stando al suo racconto – anche un momento di allontanamento dalla moglie Lucia, con la quale ha vissuto un rapporto tanto intenso quanto travagliato. Memo Remigi a Ciao Maschio ricorda Barbara D’Urso. Ospite di Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda su Rai 1 il 3 gennaio, Memo Remigi ha ripercorso la sua vita sentimentale, menzionando inevitabilmente anche Barbara D’Urso, che ha lasciato un segno alquanto profondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

