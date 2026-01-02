Meloni riappare il 9 gennaio Poi la legge elettorale

Il 9 gennaio Giorgia Meloni tornerà a parlare in pubblico, dopo un anno dall'ultima conferenza stampa di fine anno. L'occasione sarà importante anche in vista delle prossime scadenze politiche, tra cui l’approvazione della nuova legge elettorale. Questo appuntamento segna un momento di riflessione e di aggiornamento per l’attuale governo, offrendo un quadro chiaro sulle priorità e sui progetti in corso.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.