Meloni riappare il 9 gennaio Poi la legge elettorale
Il 9 gennaio Giorgia Meloni tornerà a parlare in pubblico, dopo un anno dall'ultima conferenza stampa di fine anno. L'occasione sarà importante anche in vista delle prossime scadenze politiche, tra cui l’approvazione della nuova legge elettorale. Questo appuntamento segna un momento di riflessione e di aggiornamento per l’attuale governo, offrendo un quadro chiaro sulle priorità e sui progetti in corso.
Dal 9 gennaio al 9 gennaio. Giorgia Meloni riuscirà a battere molti record con la conferenza stampa di fine anno venerdì 9, a un anno esatto dal suo ultimo appuntamento . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Regionali 2025, Donzelli: “Riflessione su legge elettorale”. Renzi: “Meloni unica sconfitta. Sanno che con questa legge perdono”
Leggi anche: Legge elettorale, Schlein: Nessun contatto con Meloni – Il video
Governo: il 9 gennaio la conferenza stampa della premier Meloni - La conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con ... borsaitaliana.it
Giornalisti: il 9 gennaio conferenza stampa con la premier Meloni - E’ fissata per venerdì 9 gennaio 2025 alle ore 11, la conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in ... primaonline.it
