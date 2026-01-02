Meloni gioca d’anticipo con il 2026 e sente Trump sul caos globale

Il premier Giorgia Meloni si muove con attenzione verso il 2026, affrontando le sfide del contesto internazionale. In un gesto di distensione, ha ribadito l’impegno per favorire la pace in Est e Medio Oriente, e ha avuto un colloquio con il presidente Sergio Mattarella, evidenziando l’unità del governo nel dialogo con le istituzioni italiane in un momento complesso.

Il premier rinnova l'impegno affinché la pace torni presto a Est e in Medio Oriente. La sera del 31 dicembre il premier, Giorgia Meloni, ha telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere l'apprezzamento suo e del governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. Meloni si è soffermata in particolare sul richiamo all'80° anniversario della Repubblica: «L'Italia si presenta a questo appuntamento forte dell'autorevolezza, della credibilità e del rispetto che le vengono riconosciuti a livello globale e che sono il frutto del dinamismo, del coraggio e del sacrificio di generazioni di italiani.

