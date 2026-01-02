Melicucco si prepara a vivere il Capodanno, un momento di incontro e tradizione per la comunità locale. In questa occasione, il paese si anima di eventi e festeggiamenti, attirando numerosi visitatori che desiderano condividere un momento di convivialità e radicamento culturale. La festa rappresenta un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare le tradizioni locali in un’atmosfera di serenità.

Migliaia di persone hanno scelto Melicucco per festeggiare il Capodanno, trasformando le strade del paese in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, partecipazione e condivisione. Grande successo per il Presepe Vivente del Gruppo GEM e per il Borgo dei Presepi realizzato dall’ Associazione Artistica Arte e Artigianato, due eventi che hanno richiamato visitatori di ogni età e che hanno celebrato la tradizione, la cultura e il senso di comunità del territorio. Il Comune sottolinea come Melicucco si confermi un paese vivo e accogliente, capace di unire residenti e turisti in un clima di festa e convivialità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Melicucco celebra il Capodanno tra tradizione e comunità: migliaia di visitatori in festa

