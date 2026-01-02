Megabox impresa sfiorata | Sarebbe stata storica

La Megabox ha concluso ai quarti di finale di Coppa Italia, uscendo solo al tie-break contro le campionesse del mondo di Scandicci a Firenze. Una prestazione che, pur senza qualificarsi alle Final Four, testimonia il valore e la competitività della squadra, sfiorando una qualificazione storica. Un risultato che lascia spazio a riflessioni positive e alla volontà di migliorare per le prossime competizioni.

Fuori dalle Final Four di Coppa Italia. Ma per un soffio. La Megabox ha ceduto solo al tie-break contro le campionesse del mondo di Scandicci a Firenze nei quarti di Coppa Italia. Peccato davvero. Sarebbe stato bello. Se avessero espugnato il campo toscano, le biancoverdi avrebbero inanellato l’ottava vittoria tra coppe e campionato. Una sconfitta che non macchia il percorso davvero magico delle tigri che restano in corsa per i playoff e per la Cev Challenge Cup la coppa europea che disputano per la prima volta nella storia della società fondata dal presidente Ivano Angeli. L’altra sera non è bastata una super Bici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

