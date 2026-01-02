Maximall Pontecagnano | dal 2 al 6 gennaio arrivano la Befana e i saldi invernali

Dal 2 al 6 gennaio, Maximall Pontecagnano accoglie i visitatori con l’arrivo della Befana e i saldi invernali. Un’occasione per dedicarsi allo shopping, scoprire offerte vantaggiose e trascorrere momenti di piacere in un ambiente accogliente e sicuro. Un modo per iniziare il nuovo anno con calma e serenità, approfittando delle promozioni e delle attività pensate per tutta la famiglia.

Il nuovo anno al Maximall Pontecagnano si apre all'insegna dello shopping, del divertimento e del tempo libero in allegria. Dal 2 al 6 gennaio, infatti, la Befana sarà protagonista di momenti di incontro e animazione: i bambini potranno scattare una foto gratuita sul palco e incontrare le befane.

