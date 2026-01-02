Maxi truffa a pensionati Via dal conto 50mila euro

Una maxi truffa online ha coinvolto un pensionato lucchese, che ha perso circa 50.000 euro tra conto suo e della moglie. I truffatori hanno ingannato le vittime con false comunicazioni di interventi delle forze dell’ordine, inducendole a effettuare bonifici. Tale episodio evidenzia le strategie adottate dai criminali per approfittarsi della fiducia delle persone anziane e sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle richieste sospette.

Maxi truffa online, davvero paradossale, ai danni di un pensionato lucchese. Hanno svuotato i conti correnti a lui e alla moglie convincendoli ad effettuare dei bonifici con la scusa di un intervento di carabinieri e polizia proprio per sventare. le truffe. Alla fine la coppia ci ha rimesso ben 50mila euro di risparmi e sulla vicenda sta ora indagando la Procura. I fatti risalgono all'ottobre scorso quando il pensionato riceve una chiamata sul proprio cellulare. Il numero (simulato) sembra proprio quello dei carabinieri di Lucca. Un sedicente maresciallo avvisa il 78enne che è stato selezionato fra i 16 soggetti scelti per simulare delle truffe online e gli dice che passerà la chiamata al centralino della questura. Maxi truffa a pensionati. Via dal conto 50mila euro. Maxi truffa a pensionati. Via dal conto 50mila euro - Vittime un 78enne e la moglie, raggirati al telefono da un falso carabiniere "Le passo la Questura, l'abbiamo scelta per una simulazione di truffe online...

