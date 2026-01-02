Maxi rissa durante la notte di Capodanno in piazza Duomo VIDEO
Lanci di sedie e tavolini in pieno centro storico hanno spezzato il clima di festa per l'arrivo del nuovo anno. La maxi rissa, che ha visto come protagonisti un gruppo di ragazzi, è avvenuta nel corso della notte di San Silvestro in piazza Duomo. Secondo quanto emerso le prime colluttazioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
