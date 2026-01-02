Lanci di sedie e tavolini in pieno centro storico hanno spezzato il clima di festa per l'arrivo del nuovo anno. La maxi rissa, che ha visto come protagonisti un gruppo di ragazzi, è avvenuta nel corso della notte di San Silvestro in piazza Duomo. Secondo quanto emerso le prime colluttazioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Maxi rissa durante la notte di Capodanno in piazza Duomo \ VIDEO

Leggi anche: Notte di Capodanno a Firenze, maxi rissa a due passi dal Duomo. La battaglia di sedie e tavolini ripresa in un video

Leggi anche: Firenze: rissa la notte di Capodanno in piazza Duomo, lanci di sedie e tavolini. Immagini choc

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno, notte di botti e violenza: rissa al Colosseo, incendio al Tiburtino; La movida violenta di Crema: prima la rissa in piazza, poi in quattro si scagliano contro i carabinieri; Maxi rissa con 9 denunce e 3 feriti a colpi di lama: chiuso per 15 giorni un bar nel Milanese; Aggressione choc a Roma: ferito in strada da tre uomini con mannaia e mazza da golf, è grave.

Maxi rissa la notte di Capodanno a Licata: al via le indagini dei Carabinieri - I Carabinieri della Compagnia di Licata sono al lavoro per ricostruire la dinamica di una violenta rissa, che avrebbe coinvolto una decina di persone, durante la notte di Capodanno. grandangoloagrigento.it