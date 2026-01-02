Max Gazzè in concerto a Sarno per la Notte Bianca | appuntamento in piazza con l' Orchestra Popolare del Saltarello
Il 5 gennaio 2026 alle 21.30, Max Gazzè si esibirà a Sarno in Piazza 5 Maggio, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello. L’evento si inserisce nella Notte Bianca organizzata nella città dell’Agro, offrendo un momento di musica e intrattenimento nel centro cittadino. Un’occasione per ascoltare dal vivo il cantautore romano in un contesto pubblico e condiviso.
Il 5 gennaio 2026, alle ore 21.30, Max Gazzè sarà protagonista a Sarno, in Piazza 5 Maggio. Il concerto del cantautore e bassista romano, affiancato dall'Orchestra Popolare del Saltarello, costituisce l'evento centrale della Notte Bianca organizzata nella città dell'Agro.Il concertoL'artista.
