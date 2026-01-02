Mattine al museo per i più piccoli

Durante le vacanze natalizie, il Comune di Montespertoli organizza il secondo appuntamento di ‘Mattine al Museo’. Un’occasione pensata per i bambini, per scoprire e imparare attraverso attività educative e creative, in un ambiente culturale e stimolante. Questa iniziativa permette ai più piccoli di trascorrere momenti piacevoli e formativi, arricchendo il soggiorno nel territorio della ‘Chiantishire’ con esperienze artistiche e culturali.

In vacanza da scuola. ma non da quanto offre il territorio di questo scorcio di 'Chiantishire': il Comune di Montespertoli propone il secondo appuntamento di 'Mattine al Museo', pensato per offrire ai più piccoli un'esperienza educativa e creativa appunto durante le vacanze natalizie. Lunedì 5 gennaio al Museo del Territorio, evento intitolato "La scopa della Befana". La mattinata prevede una passeggiata al museo con la lettura di storie dedicate alla Befana. Il laboratorio successivo sarà dedicato alla realizzazione di scope con materiali naturali, da appendere al camino di casa come portafortuna e simbolico richiamo per la tradizionale e buffa vecchietta che nella notte dell'Epifania fa il giro delle case.

