mattarella il motivatore della repubblica

Sergio Mattarella, nel suo undicesimo discorso di fine anno dal Quirinale, sottolinea la forza della democrazia italiana di fronte agli ostacoli. Con un messaggio di stabilità e fiducia, il Presidente evidenzia l’importanza di preservare i valori fondamentali della Repubblica, rivolgendosi ai cittadini e alle istituzioni. Il suo intervento rappresenta un momento di riflessione e motivazione per il Paese, consolidando il ruolo di figura di riferimento nel panorama politico e sociale italiano.

quasi undici milioni di telespettatori, in crescita rispetto a fine 2024

La pace, i giovani, la Repubblica: cosa ha detto Mattarella nel discorso di fine anno - ROMA – Ha detto che è “ ripugnante chi rifiuta la pace “, ha citato Papa Leone XIV, ha ricordato che il 2026 porterà con sè la ricorrenza degli 80 anni della Repubblica italiana (facendo un tuffo nel ... dire.it