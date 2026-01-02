Il messaggio del Presidente Mattarella invita i giovani a non rassegnarsi di fronte alle sfide attuali. Tuttavia, sarebbe stato utile un riferimento più approfondito alle criticità strutturali del nostro sistema. La storia della Repubblica mostra come l’analisi delle problematiche possa favorire un impegno più consapevole e costruttivo, elementi fondamentali per affrontare con efficacia il presente e il futuro del Paese.

di Roberto Celante Signor Presidente, ho ascoltato il Suo messaggio augurale e mi permetto di integrare il suo breve accenno alla storia della Repubblica. Innanzitutto, la stagione del terrorismo non fu soltanto iniziativa di forze politiche extraparlamentari, ma anche opera della “strategia della tensione”, con il ruolo di pezzi dello Stato (Gladio) e della P2. Inoltre, nel 1992-93 si svolse una “trattativa Stato-mafia” e che ci sia stata è verità processuale conclamata, ammessa dagli stessi protagonisti, ancorché la Cassazione nel 2023 abbia ritenuto di non ravvisare profili di illiceità. È altrettanto difficile ignorare che ci sia stato un vero e proprio sistema di governo nazionale e di amministrazioni locali infedeli, che ha connotato fortemente perlomeno gli anni Ottanta e i primi anni Novanta, passato alla storia come “Tangentopoli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella fa bene a esortare i giovani a non rassegnarsi, ma avrei preferito qualche accenno alle criticità strutturali

