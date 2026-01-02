Matrimonio a prima vista | c' è Andrea il concorrente che arriva da Muggiò

Su Real Time torna “Matrimonio a prima vista” con una nuova stagione in Brianza. Tra i partecipanti, anche Andrea, proveniente da Muggiò, pronto a vivere un’esperienza di confronto e scelte significative. Il format, che mette alla prova la compatibilità tra sconosciuti al momento del matrimonio, continua a proporre storie di incontri e scelte autentiche, in un contesto di sobria attenzione ai sentimenti e alle relazioni umane.

Matrimonio a prima vista ritorna in Brianza. Il format trasmesso su Real Time (canale 31) dove perfetti sconosciuti si sposano, incontrandosi solo al momento che della cerimonia, vedrà (ancora una volta) un concorrente brianzolo. La prima puntata andrà in onda il 7 gennaio alle 21.30.

