MasterChef notte di colpi di scena | Green Mistery Box eliminazioni e svolta a Rivalta sul Parmigiano

Nella notte di MasterChef, si sono susseguite emozioni e colpi di scena, tra Green Mistery Box, eliminazioni e cambiamenti a Rivalta sul Parmigiano. La competizione ha visto protagonisti temi come sostenibilità e prove impegnative, con Matteo Lee e Jonny in evidenza e Piponzio eliminato nel Pressure Test. Una serata che ha messo alla prova i partecipanti, offrendo un'immagine fedele delle sfide di questa edizione.

Dalla Green Pin di Matteo Lee alla vittoria di Jonny nell'Invention Test, fino al Pressure Test ai formaggi che costa l'uscita a Piponzio: la sfida si accende tra sostenibilità, brigate in crisi e prove sempre più dure.. La Masterclass ha inaugurato la Green Mistery Box a tema sostenibilità con la Chef Chiara Pavan. Golden Pin per Alessandro e Green Pin per Matteo Lee. Con l'Invention Test, eliminato Eros. Il vincitore Jonny ha invece guidato la Brigata Rossa nella prova in Esterna a Rivalta per cucinare un menù a tema Parmigiano Reggiano. Ha vinto la Brigata Blu di Iolanda. Nel successivo Pressure Test a tema formaggi, eliminato infine Piponzio Gli aspiranti chef hanno affrontato una nuova sfida: la Green Mistery Box, che conteneva ingredienti tesi alla sostenibilità e al riutilizzo.

