Mary di Danimarca festeggia il 2026 vestita d’oro Isabella ancora esclusa

Il 1° gennaio in Danimarca segna un inizio di anno caratterizzato da tradizioni e rituali specifici. Quest’anno, Mary di Danimarca celebra il 2026 indossando abiti dorati, simbolo di prosperità e buon auspicio. Nel frattempo, Isabella resta ancora esclusa da questa celebrazione. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione e continuità per il paese, differenziandosi da altre tradizioni di inizio anno in tutto il mondo.

Mentre per molti le feste sono sinonimo di pausa e valigie pronte, in Danimarca il Primo gennaio ha un significato ben diverso. La Famiglia Reale non si ferma e, come da tradizione, inaugura l'anno con il ricevimento ufficiale di Capodanno ad Amalienborg. A fare gli onori di casa sono Re Frederik X e la Regina Mary, davanti a rappresentanti delle istituzioni e della società danese: un appuntamento fisso, che segna l'inizio del calendario Reale. Il look di Mary di Danimarca. Ad attirare l'attenzione, più di ogni altra cosa, è stata proprio Mary di Danimarca, che ha scelto di dare il benvenuto al 2026 puntando su un look già visto ma profondamente rinnovato.

