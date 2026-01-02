Martina Cabassi chi è la fidanzata di Rkomi | la foto che ufficializza la relazione

Martina Cabassi è la fidanzata di Rkomi, come confermato da una foto pubblicata sui social dell’artista. Fino a ora, Rkomi aveva mantenuto riservata la sua vita privata, ma ha deciso di condividere questo momento con i suoi follower, ufficializzando così la relazione. La coppia appare in una foto su Instagram, segnando un passo importante nella sfera personale del rapper milanese.

È sempre stato particolarmente riservato sulla sua vita privata, ma questa volta ha fatto un’eccezione: nel primo giorno dell’anno Rkomi ha ufficializzato la relazione con Martina Cabassi, condividendo su Instagram una foto con l’imprenditrice digitale. Il cantante e la ragazza appaiono abbracciati su un divano, in costume, rilassati e sorridenti, tra mare, sole e tanta complicità. Rkomi, la nuova fidanzata è Martina Cabassi: la foto su Instagram. Non ha mai amato essere protagonista della cronaca rosa, ma quando ci sono di mezzo nuovi amori è impossibile non attirare su di sé l’attenzione di curiosi e di amanti del gossip. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Martina Cabassi, chi è la fidanzata di Rkomi: la foto che ufficializza la relazione Leggi anche: Rkomi non è più single: chi è Martina Cabassi, la sua fidanzata (e la foto che rende ufficiale la relazione) Leggi anche: Martina Cabassi e Rkomi: il segreto dietro la loro storia d’amore La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rkomi non è più single: chi è Martina Cabassi, la sua fidanzata (e la foto che rende ufficiale la relazione) - Il cantante ha infatti deciso di ufficializzare la sua relazione con l’imprenditrice digitale Martina Cabassi, rompendo una ... today.it

Rkomi e Martina Cabassi sono fidanzati?/ Esplode il gossip: lei è la sorella della fidanzata di Ernia - Rkomi e Martina Cabassi, è nato l'amore: lei è la sorella di Valentina Cabassi, storica fidanzata di Ernia ... ilsussidiario.net

Rkomi esce allo scoperto, la foto che ufficializza la storia con Martina Cabassi: la sorella è fidanzata con un altro cantante - Il cantante ha deciso di ufficializzare la relazione con l’imprenditrice digitale Martina Cabassi, rompendo ... msn.com

Rkomi, la foto di capodanno con la nuova presunta fiamma: si tratta di Martina Cabassi, sorella di Valentina Cabassi, compagna di Ernia, cantante molto amico di Rkomi. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.