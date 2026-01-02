L’incontro tra Marocco e Tanzania, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025, rappresenta un momento importante nel torneo. Il Marocco, paese ospitante, parte con i favori del pronostico, mentre la Tanzania si presenta determinata a superare il turno. In questa guida troverai le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. I padroni di casa del Marocco affrontano da favoriti la Tanzania che punta al passaggio del turno. Marocco-Tanzania si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17 presso lo stadio Moulay Hassan. MAROCCO-TANZANIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Con sette punti in tre partite il Marocco ha chiuso al primo posto nel Gruppo A, che comprendeva Mali, Comore e Zambia. L’avventura in Coppa d’Africa si è aperta con il successo per 2-0 sulle Comore, cui ha fatto seguito il pareggi per 1-1 contro il mali, prima del 3-0 rifilato allo Zambia. La Nazionale di Regragui punta ad arrivare fino in fondo, spinta dal sostegno del proprio pubblico e dalla qualità indiscutibile della rosa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Marocco-Tanzania, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

