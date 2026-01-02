Mario Beretta sicuro | Calcio Italiano? A me sembra tutt’altro che da buttare Italiano è molto bravo come Farioli De Zerbi De Rossi Sul nuovo ruolo…

Mario Beretta, neopresidente del Settore Tecnico della Figc, esprime un giudizio positivo sul calcio italiano. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, sottolinea la qualità degli allenatori italiani come Italiano, Farioli, De Zerbi e De Rossi, evidenziando un panorama ancora valido e in crescita, anche in relazione alle nuove sfide e ai ruoli emergenti nel calcio nazionale.

Mario Beretta: «Calcio Italiano? A me sembra tutt'altro che da buttare. Italiano è molto bravo, come Farioli, De Zerbi, De Rossi» Mario Beretta, neopresidente del Settore Tecnico della Figc, si racconta a La Gazzetta dello Sport. Dalla gioventù nella Milano degli anni Settanta all'impegno politico, dalla carriera da insegnante di educazione fisica a quella di .

