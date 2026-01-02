Marigliano droga in auto | arrestato 49enne dalla Stradale

Durante un controllo sulla SS 7bis a Marigliano, la Polizia Stradale ha arrestato un uomo di 49 anni trovato in possesso di circa cinque chili di sostanza stupefacente. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto al traffico illecito di droga, contribuendo alla sicurezza della strada e della comunità locale. L’arresto si è reso necessario per le implicazioni penali legate al possesso e al trasporto di sostanze illegali.

Controlli sulla SS 7bis a Marigliano: la Polizia Stradale arresta un 49enne trovato con circa 5 chili di sostanza stupefacente. Controlli straordinari sul territorio. Proseguono i servizi di prevenzione e controllo del territorio messi in campo dalla Polizia di Stato per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Il controllo sulla SS 7bis a Marigliano. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Stradale di Nola, durante un servizio di controllo lungo la SS 7bis, nel territorio del Comune di Marigliano, hanno fermato un 49enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, mentre era alla guida di un’autovettura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Marigliano, droga in auto: arrestato 49enne dalla Stradale Leggi anche: Trovato con la droga: arrestato un 49enne Leggi anche: Droga addosso, nell’auto e in casa: arrestato dalla squadra mobile Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nola e Marigliano: droga in casa e in auto, arrestati; Fermato sulla 7bis con un carico di droga per il Veglione. Marigliano: fermato sulla 7bis con 5 chili di droga - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha arrestato un 49enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sosta ... ilmediano.com

Nola, droga in casa: arrestato 22enne - Proseguono senza sosta i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sul Nola, droga in casa: arrestato 22enne ... marigliano.net

Nola: sorpreso con la droga e arrestato - La normativa sulla patente di guida prevede regole stringenti che cambiano in base all’età del conducente e alla categoria ... msn.com

https://www.marigliano.net/2025/12/nola-droga-in-casa-arrestato-22enne/117611/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.