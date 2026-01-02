Marianucci alla Cremonese in prestito secco chiusura della trattativa entro il 6 gennaio

Luca Marianucci si trasferirà alla Cremonese in prestito secco dal Napoli, con la chiusura dell’accordo prevista entro il 6 gennaio. La trattativa si concluderà dopo il turno di Serie A, terminato domenica 4 gennaio. Il difensore, ex Empoli, si unisce così al club lombardo per la seconda parte della stagione.

Luca Marianucci diventerà un nuovo calciatore della Cremonese, arriverà dal Napoli in prestito. Per il difensore ex Empoli la chiusura della trattativa è prevista dopo il turno di Serie A che si chiuderà domenica 4 gennaio sera. Marianucci alla Cremonese. Come riportato da Gianluca Di Marzio: La Cremonese è vicina alla chiusura per il prestito secco di Luca Marianucci, difensore classe 2004 del Napoli. La chiusura dell'operazione è attesa per inizio settimana prossima, dopo il turno di Serie A. . @USCremonese, attesa per settimana prossima la chiusura per Luca Marianucci in prestito secco. In uscita, lo Spezia pensa a Sernicola — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 2, 2026 Sul difensore c'era anche l'interesse del Torino.

