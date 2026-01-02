Maria Esposito il coming out e la dedica alla fidanzata | ecco chi è

Nel 2025, Maria Esposito ha condiviso un importante momento di vita, annunciando il suo coming out e dedicando pubblicamente un pensiero alla fidanzata. Nota per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, l’attrice si distingue non solo per la carriera, ma anche per la sua sincerità e autenticità. Questo passo rappresenta un momento significativo nel suo percorso personale, contribuendo a una maggiore apertura e rappresentanza nel mondo dello spettacolo.

Il 2025 si è aperto sotto il segno della felicità per Maria Esposito. L’attrice, ormai volto simbolo di Mare Fuori grazie al personaggio di Rosa Ricci, ha vissuto mesi intensi non solo sul piano professionale, ma anche personale. Accanto a lei, da tempo, c’è la cantante e creator digitale Silvia Uras, una presenza che ha segnato profondamente il suo percorso emotivo. La loro relazione. Una relazione nata nel 2024 e cresciuta lontano dai riflettori, protetta con discrezione e silenzio. Fino alla notte di Capodanno, quando Maria ha deciso di rompere quella riservatezza e condividere con il pubblico un messaggio intimo e potente, affidato alle sue Instagram Stories. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

