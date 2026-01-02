Maria Esposito fa coming out | la storia con Silvia Uras è ufficiale Le loro dediche Instagram

Maria Esposito, nota per il suo ruolo in Mare Fuori, ha recentemente annunciato pubblicamente la sua relazione con Silvia Uras. La loro storia è stata condivisa attraverso dediche sui social, confermando l’orientamento sessuale dell’attrice napoletana. Questo gesto rappresenta un momento importante nella sua vita privata, contribuendo a promuovere la visibilità e l’inclusione. La notizia ha suscitato interesse e rispetto, sottolineando l’importanza della sincerità e dell’autenticità.

“Se posso dare un consiglio è questo: non fate come me. Amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore” #MariaEsposito #SilviaUras x.com

Maria Esposito accoglie il 2026 con un gesto di grande sincerità. Per la prima volta, l’attrice – nota per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori e nel prequel Io sono Rosa Ricci – ha parlato apertamente dell’amore che prova per Silvia Uras. Da sempre molto riserv - facebook.com facebook

