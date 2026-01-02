Maria Esposito fa coming out | la storia con Silvia Uras è ufficiale Le loro dediche Instagram
Maria Esposito, nota per il suo ruolo in Mare Fuori, ha recentemente annunciato pubblicamente la sua relazione con Silvia Uras. La loro storia è stata condivisa attraverso dediche sui social, confermando l’orientamento sessuale dell’attrice napoletana. Questo gesto rappresenta un momento importante nella sua vita privata, contribuendo a promuovere la visibilità e l’inclusione. La notizia ha suscitato interesse e rispetto, sottolineando l’importanza della sincerità e dell’autenticità.
Coming out per l’attrice napoletana Maria Esposito, amatissima per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori. Nella notte di Capodanno ha scelto Instagram per rendere pubblica la relazione con la cantante e content creator Silvia Uras, condividendo un lungo messaggio personale.Il 2025 si chiude così. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: “Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, niente ti salva più dell’amore. Lei mi ha salvata!”: Maria Esposito fa coming out per Silvia Uras
Leggi anche: Maria Esposito e la dedica ufficiale alla fidanzata Silvia Uras: «Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore. Lei mi ha salvata»
Maria Esposito, chi è la fidanzata Silvia Uras: il coming out a Capodanno e perché è famosa; Silvia Uras replica a Maria Esposito: Nessuno sapeva di noi, se credo nell'amore è perché l'ho visto nei tuoi occhi; Maria Esposito, la dedica d'amore a Silvia Uras: «Avevo paura di espormi, lei mi ha salvata»; Maria Esposito innamorata di Silvia Uras: Avevo paura, ora penso solo a noi. Il suo amore mi ha salvato.
Maria Esposito fa coming out: la reazione della compagna è inaspettata - Maria Esposito, giovane attrice italiana, famosa per il ruolo di Rosa in "Mare Fuori" dichiara ai fan la propria omosessualità con un post su Instagram. notizie.it
Maria Esposito fa coming out: chi è Silvia Uras, la compagna di "Rosa Ricci" di Mare Fuori - Maria Esposito ha raccontato come Silvia Uras dal 2024 è diventa "la cosa più bella" della sua vita. affaritaliani.it
Maria Esposito di Mare Fuori fa coming out: parole d’amore per Silvia Uras - Maria Esposito, nota per Mare Fuori, ha scelto la notte di Capodanno per fare coming out e dichiarare il suo amore per Silvia Uras. donnaglamour.it
“Se posso dare un consiglio è questo: non fate come me. Amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore” #MariaEsposito #SilviaUras x.com
Maria Esposito accoglie il 2026 con un gesto di grande sincerità. Per la prima volta, l’attrice – nota per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori e nel prequel Io sono Rosa Ricci – ha parlato apertamente dell’amore che prova per Silvia Uras. Da sempre molto riserv - facebook.com facebook
