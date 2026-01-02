Marcia per la pace | fiori in mare in memoria dei migranti morti

La Marcia per la pace, promossa dal Comitato pace e convivenza Danilo Dolci, si è svolta nel centro cittadino nel giorno di Capodanno, riunendo oltre cento partecipanti. L’evento ha incluso l’atto simbolico dei fiori in mare, in memoria dei migranti deceduti durante i loro viaggi. Un’occasione per riflettere sull’importanza della convivenza e del rispetto tra le persone, anche in momenti di constatazione collettiva.

La marcia per la pace organizzata dal Comitato pace e convivenza Danilo Dolci ha radunato oltre un centinaio di persone per le vie del centro cittadino nel giorno di Capodanno. La manifestazione era dedicata alle 4 persone immigrate morte per il freddo in Fvg.La marciaLa marcia era ispirata al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Marcia per la pace: fiori in mare in memoria dei migranti morti Leggi anche: Nove anni fa il tragico incidente sulla "Sansovino", corone di fiori in mare per i tre operai morti Leggi anche: Inaugurata in piazza Cavour aiuola dedicata ai migranti morti in mare, Lions: “Segno di rispetto e vicinanza” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Marcia per la pace: fiori in mare in memoria dei migranti morti; Marcia per la pace: in 200 sfilano in centro, fiori in mare in ricordo dei migranti morti (FOTO-VIDEO); Marcia per la pace: in 200 sfilano in centro, fiori in mare in ricordo dei migranti morti (FOTO-VIDEO). Marcia per la pace: in 200 sfilano in centro, fiori in mare in ricordo dei migranti morti (FOTO-VIDEO) - Si è svolta nel pomeriggio del 1° gennaio 2026 la marcia cittadina per la pace e la fratellanza, che ha visto la partecipazione di circa 200 persone nel centro di Trieste. triestecafe.it

Marcia nazionale per la pace 2025 a Catania - Si terrà il 31 dicembre, promossa dalla Commissione episcopale Cei per i problemi sociali e il lavoro, insieme all'arcidiocesi locale e a numerose organizzazioni cattoliche e realtà della società civi ... romasette.it

58° Marcia per la pace: Cei e organizzazioni cattoliche domani a Catania per contrastare “la deriva bellicista” - Domani, 31 dicembre, Catania ospiterà la 58ª Marcia nazionale per la pace, promossa dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Cei, insieme all’arcid ... difesapopolo.it

Messina in marcia per la pace: voci diverse, un unico appello https://gazzettadelsud.it/p=2151023 - facebook.com facebook

Volti e storie dalla Marcia della Pace di Catania. «Se non ora, quando» In tanti, tra giovanissimi e meno giovani, hanno camminato per chiedere che le armi tacciano Don Ciotti ha ricordato Alberto Trentini: è un prigioniero politico Costanza Oliva x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.