La manovra 2026 è già in atto, con aumenti dei costi e nuove imposte. Patuanelli evidenzia come le conseguenze siano già visibili, mentre si chiede se anche le pensioni saranno rinviate. Questa situazione sottolinea l’impatto immediato delle decisioni economiche sul territorio e sui cittadini, senza attendere ulteriori sviluppi.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Noi vi avevamo avvisato. La manovra 2026 non ha nemmeno aspettato l'anno nuovo: è già entrata in azione, puntuale come una cartella esattoriale. Rincari sul diesel, aumenti sulle assicurazioni, età pensionabile che si allontana come un miraggio nel deserto, tabacchi più cari e un assortimento di 'sorprese' che nemmeno l'uovo di Pasqua. Altro che prudenza: qui si tassa, si rinvia, si scarica tutto su cittadini e imprese". Lo scrive Stefano Patuanelli dei 5 Stelle sui social. "Gli italiani, del resto, possono farcela: resistono già con una pressione fiscale al 42,8%, tra le più alte d'Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Patuanelli, 'già scattati rincari e nuove tasse, e le pensioni? Rinviate'

