Mamdani giura sul Corano La Lega | Si stanno prendendo l' Occidente da dentro

Il giuramento del nuovo sindaco di New York sul Corano ha suscitato reazioni contrastanti e discussioni sul significato e le implicazioni di questo gesto. La Lega ha commentato che tali immagini rappresentano una strategia per influenzare e penetrarsi all’interno delle istituzioni occidentali. È importante analizzare con attenzione il contesto e le conseguenze di questi eventi, evitando allarmismi e concentrandosi sui fatti e sul loro impatto sulla società.

"La foto del giuramento sul Corano del nuovo sindaco di New York è un’immagine che deve inquietare, studiata nei minimi dettagli per dare ai musulmani di tutto il mondo un segnale esplicito: è arrivato il momento di prendersi l’Occidente. Da dentro. Lo si può fare usando le sue stesse leggi e le sue Istituzioni democratiche 'deboli e corrotte', secondo alcuni imam". A dirlo è Anna Maria Cisint, onorevole della Lega che contesta lo scelta di Zohran Mamdani di giurare sul Corano e non sulla Costituzione "facendosi perfino applaudire da una sinistra in crisi di consenso, che pensa di risolvere i propri problemi passando dal progressismo all’islamismo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mamdani giura sul Corano. La Lega: "Si stanno prendendo l'Occidente da dentro" Leggi anche: Mamdani nuovo sindaco di New York: giura sul Corano Leggi anche: Inizia ufficialmente l’era Mamdani. L’icona della sinistra giura sul Corano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mamdani presta giuramento come sindaco di New York sul Corano del nonno e su quello di Schomburg; Mamdani sindaco di New York giura sul Corano: gesto storico che cambia la politica americana. Mamdani giura sul Corano. La Lega: "Si stanno prendendo l'Occidente da dentro" - Anna Maria Cisint avverte: "Quella foto è un segnale ai musulmani di tutto il mondo perché ... ilgiornale.it

Mamdani giura sul Corano: 'Dimostrerò che la sinistra sa governare' - asiatica di New York, fa la storia anche giurando sul Corano nella più grande comunità ebraica del mondo fuori da Israele. ansa.it

Mamdani giura sul Corano: è il primo sindaco di New York a farlo - Prima volta storica: Zohran Mamdani ha giurato sul Corano durante l'insediamento come primo sindaco musulmano di New York City. newsmondo.it

A New York, nella città dell'11 settembre, Zoran Mamdani, musulmano, ha giurato ed è il primo sindaco a farlo sul Corano. La città è saldamente in mano al partito democratico da decenni. Secondo voi in un paese islamico permetterebbero la stessa cosa a un - facebook.com facebook

Mamdani giura sul Corano (E dove sennò, visto che è di religione mussulmana) Sanders e Ocasio-Cortez alla cerimonia Massimo Gaggi, @Corriere x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.