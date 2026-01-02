Mamdani giura come sindaco di New York

Mamdani ha giurato come nuovo sindaco di New York. Nel suo discorso, ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide della città e di rispondere alle esigenze dei cittadini. La sua leadership sarà osservata attentamente da chi desidera vedere se la sinistra può gestire efficacemente il governo locale e proporre soluzioni concrete ai problemi quotidiani.

