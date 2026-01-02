Mamdani giura come sindaco di New York

Mamdani ha giurato come nuovo sindaco di New York. Nel suo discorso, ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide della città e di rispondere alle esigenze dei cittadini. La sua leadership sarà osservata attentamente da chi desidera vedere se la sinistra può gestire efficacemente il governo locale e proporre soluzioni concrete ai problemi quotidiani.

23.00 "Molti ci osserveranno. Vogliono sapere se la sinistra è in grado di governare. Vogliono sapere se i problemi che li affliggono possono essere risolti. Daremo l'esempio al mondo". Lo ha detto il neoeletto sindaco di New York, Zohran Mamdani, in un discorso dopo aver prestato giuramento sulla scalinata del municipio, nelle mani del senatore Bernie Sanders e sul Corano. presente anche la deputata progressista Alexandria Ocasio Cortez. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

