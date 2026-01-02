Mamdani azzera il passato e riapre il fronte globale | antisemitismo BDS e il potere simbolico di una città-mondo

Con il cambio di amministrazione a New York, si assiste a una significativa svolta politica che coinvolge temi globali come antisemitismo, BDS e il ruolo simbolico della città. Mamdani segnala come questa transizione abbia aperto un nuovo fronte internazionale, segnando una rottura rispetto al passato e ridefinendo l’approccio della città-mondo su questioni di rilevanza globale.

Il cambio di amministrazione a New York non si è limitato a un passaggio di consegne formale, ma ha assunto fin dall’inizio la forma di una rottura politica esplicita. La decisione del nuovo sindaco Zohran Mamdan i di revocare in blocco tutti gli executive orders emanati dalla precedente amministrazione a partire dal 26 settembre 2024 ha avuto l’effetto di riportare la città al centro di un confronto che va ben oltre i confini municipali, toccando temi di rilevanza internazionale come l’ antisemitismo, il conflitto israelo-palestinese, il movimento BDS ( Boycott, Divestment and Sanctions ) e i limiti della libertà di espressione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Mamdani azzera il passato e riapre il fronte globale: antisemitismo, BDS e il potere simbolico di una città-mondo Leggi anche: Adams vieta il Bds prima dell’arrivo di Mamdani Leggi anche: La Serbia tra piazza e potere: la crisi che ridisegna i Balcani e riapre il fronte geopolitico con Mosca Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mamdani azzera il passato e riapre il fronte globale: antisemitismo, BDS e il potere simbolico di una città-mondo - L'articolo Mamdani azzera il passato e riapre il fronte globale: antisemitismo, BDS e il potere simbolico di una città- msn.com

Trump e Mamdani da avversari ad alleati, "Fascista? Puoi dire di sì" - Trump, che in passato aveva definito Mamdani un "pazzo comunista al 100%" e un "pazzo totale", ha parlato apertamente di quanto fosse impressionato dall'uomo che aveva definito la sua amministrazione ... it.euronews.com

da Empoli: “Funzionano voci forti e idee nette, resta il rischio antipolitica” - Anche Zohran Mamdani, come già Barack Obama, o Bill Clinton, fa parte di un’élite intellettuale, che ha però saputo ... repubblica.it

Finanza in Chiaro. . JP nell’augurarci un Buon Natale ci invia un report divertente. Parte da New York dove il neo sindaco Mamdani dopo aver promesso in campagna elettorale di azzerare il costo degli autobus ecco che dal prossimo primo di gennaio il bigliet - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.