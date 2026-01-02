Mamdani azzera il passato e riapre il fronte globale | antisemitismo BDS e il potere simbolico di una città-mondo

Con il cambio di amministrazione a New York, si assiste a una significativa svolta politica che coinvolge temi globali come antisemitismo, BDS e il ruolo simbolico della città. Mamdani segnala come questa transizione abbia aperto un nuovo fronte internazionale, segnando una rottura rispetto al passato e ridefinendo l’approccio della città-mondo su questioni di rilevanza globale.

Il cambio di amministrazione a New York non si è limitato a un passaggio di consegne formale, ma ha assunto fin dall’inizio la forma di una rottura politica esplicita. La decisione del nuovo sindaco Zohran Mamdan i di revocare in blocco tutti gli executive orders emanati dalla precedente amministrazione a partire dal 26 settembre 2024 ha avuto l’effetto di riportare la città al centro di un confronto che va ben oltre i confini municipali, toccando temi di rilevanza internazionale come l’ antisemitismo, il conflitto israelo-palestinese, il movimento BDS ( Boycott, Divestment and Sanctions ) e i limiti della libertà di espressione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

