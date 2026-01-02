Maltempo domani allerta meteo gialla in Molise Nel weekend arriva un'ondata di freddo sull'Italia

Domani in Molise è prevista un’allerta meteo gialla a causa di condizioni di maltempo. Nel fine settimana, si attende l’arrivo di un’ondata di freddo che interesserà tutta l’Italia. La Protezione Civile raccomanda attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza durante questo periodo. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti adeguati alle condizioni atmosferiche previste.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla in Molise: atteso sull'Italia l'arrivo di un fronte di aria fredda a partire dal weekend.

Maltempo in Toscana: vento forte e mareggiate, allerta gialla estesa al 3 gennaio. Le zone a rischio - La Protezione Civile Regionale Toscana ha prorogato la validità del codice giallo, in corso oggi, 2 gennaio fino, fino alle ore 12 di domani, sabato 3 gennaio 2026 ... firenzepost.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 dicembre 2025: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, martedì 30 dicembre, la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per temporali su un totale di 2 regioni: ecco l'elenco ... fanpage.it

Da domani torna il maltempo su Napoli e Campania ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU FASCIA COSTIERA. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso - facebook.com facebook

Maltempo. Domani, 25 dicembre, allerta rossa per criticità idraulica nella pianura bolognese, ferrarese e ravennate x.com

