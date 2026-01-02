Mali-Tunisia Coppa d’Africa 03-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol e probabili supplementari a Casablanca

Il match tra Mali e Tunisia, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si disputerà il 3 gennaio alle ore 20:00 a Casablanca. In questa fase, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono di interesse per gli appassionati. Ci si aspetta una partita equilibrata, con pochi gol e possibilità di supplementari, in un contesto che promette un confronto tecnico e intenso tra le due squadre.

Partono gli ottavi di finale di coppa d’Africa con la seconda gara in programma che vede la Tunisia di Trabelsi affrontare il Mali. Le aigles hanno passato il turno con 3 pareggi in altrettante gare, fermando pure i padroni di casa del Marocco. Prestazioni altalenanti con la squadra che poteva raccogliere forse di più ma ha mancato soprattutto contro gli avversari alla portata. Per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Mali-Tunisia (Coppa d’Africa, 03-01-2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol e probabili supplementari a Casablanca Leggi anche: Mali-Tunisia (Coppa d’Africa, 03-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol e probabili supplementari a Casablanca Leggi anche: Mali-Tunisia (Coppa d’Africa, 03-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mali-Tunisia ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Mali-Tunisia Coppa d’Africa 03-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Pochi gol e probabili supplementari a Casablanca; Mali-Tunisia Coppa d’Africa 03-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici; Risultati Coppa d’Africa si chiude il Gruppo C! Senza Lookman passa la Nigeria di Osimhen pari e passaggio del turno per la Tunisia punto d’oro per la Tanzania. Diretta Mali Tunisia/ Streaming video tv: derby delle Aquile! (ottavo Coppa d’Africa 2025, oggi 3 gennaio) - Diretta Mali Tunisia streaming video tv: secondo ottavo di finale in Coppa d'Africa 2025, a Casablanca si gioca una partita molto equilibrata. ilsussidiario.net

Coppa d’Africa 2025: Mali-Tunisia, le probabili formazioni - Sfida alle 20 tra due nazionali che, fino a questo momento, non hanno pienamente convinto in Coppa d’Africa. sportal.it

Coppa d’Africa, via agli ottavi: Senegal favorito, Mali–Tunisia sfida aperta | Le partite in TV - Analisi, contesto e chiavi delle due sfide a eliminazione diretta ... msn.com

Serie A: Como-Udinese 1 Sassuolo-Parma 2 Genoa-Pisa X Juventus-Lecce 1 Atalanta-Roma 1 Coppa d'Africa: Senegal-Sudan 1 Mali-Tunisia X - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.