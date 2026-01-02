Mali-Tunisia Coppa d’Africa 03-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Pochi gol e probabili supplementari a Casablanca

Il match tra Mali e Tunisia, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si disputerà il 3 gennaio alle 20:00 a Casablanca. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di pochi gol e a eventuali supplementari, considerando il valore delle squadre e le recenti performance.

Partono gli ottavi di finale di coppa d'Africa con la seconda gara in programma che vede la Tunisia di Trabelsi affrontare il Mali. Le aigles hanno passato il turno con 3 pareggi in altrettante gare, fermando pure i padroni di casa del Marocco. Prestazioni altalenanti con la squadra che poteva raccogliere forse di più ma ha mancato soprattutto contro gli avversari alla portata.

